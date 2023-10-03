تَسبب في صدمة للسلطات الألمانية.. شاهد أغرب حيلة لسرقة لوحات من متحف ميونخ

وفي النهاية، تمكن ذلك السارق من تجنب عقوبة الحبس، إذ قضت المحكمة عليه بالسجن لمدة 21 شهرًا مع وقف التنفيذ، وسداد أكثر من 64 ألف دولار للمتحف.