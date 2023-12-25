واقعة الـ5 جثث في النفق.. لماذا تأخرت "إسرائيل" في إعلان تفاصيلها؟

لكن الصحيفة الإسرائيلية قالت إن العثور على الجثث لم يكن دفعة واحدة؛ إذ عثر الجيش على جثتين قبل حوالى أسبوعين، ثم 3 جثث بعد بضعة أيام في مكان قريب من الموقع الأول، حسب "سكاي نيوز عربية".