"ماريا" يقترب.. اليابان تحذّر مواطنيها من فيضانات وانهيارات أرضية محتملة

وأشار البيان إلى أن الإعصار يقع حالياً شرق الأرخبيل الياباني في المحيط الهادئ، ويتحرّك شمالاً برياح تزيد سرعتها على 90 كيلومتراً في الساعة. وفي غضون 24 ساعة، من المتوقع أن يجلب الإعصار ما يصل إلى 300 ملم من الأمطار إلى شمال شرق اليابان و200 ملم إضافية في الساعات الأربع والعشرين التالية.