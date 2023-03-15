سابِقَتُها تَسَببت بـ"تسونامي".. خبير لبناني يكشف معلومات مرعبة عن زلزال أمس ويُحَذّر المواطنين

وأضاف، وفق إخبارية "الحدث": "ليس هناك أي علاقة بين هذه الهزة وما حدث في تركيا في 6 فبراير؛ لكن تجدر الإشارة إلى أنه في عام 365 ميلاديًّا، حدث زلزال على القوس الهيليني جنوب جزيرة كريت بقوة 8.3 درجات، وهو أحد أقوى الزلازل في تاريخ المنطقة، تَبِعه تسونامي ضخم على سواحل العديد من شواطئ البلدان المتوسطية".