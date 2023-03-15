سابِقَتُها تَسَببت بـ"تسونامي".. خبير لبناني يكشف معلومات مرعبة عن زلزال أمس ويُحَذّر المواطنين

كشف خبير زلازل لبناني عن "معلومات مرعبة" حول الهزة التي وقعت أمس بقوة 5.6 ضربت شرق البحر المتوسط، شعر بها سكان الساحل التركي والسوري واللبناني.
وقال خبير الزلازل طوني نمر في تغريدة له عبر حسابه على "تويتر": إن "الهزة الأرضية التي حصلت في غرب جزيرة كريت اليونانية، هي بقوة 5.4 درجات، وتبعد حوالى 1230 كلم عن بيروت. ومركز هذه الهزة يقع في نطاق القوس الهيليني (Hellenic Arc)، وهو أحد أضخم التركيبات الجيولوجية في البحر المتوسط".
وأضاف، وفق إخبارية "الحدث": "ليس هناك أي علاقة بين هذه الهزة وما حدث في تركيا في 6 فبراير؛ لكن تجدر الإشارة إلى أنه في عام 365 ميلاديًّا، حدث زلزال على القوس الهيليني جنوب جزيرة كريت بقوة 8.3 درجات، وهو أحد أقوى الزلازل في تاريخ المنطقة، تَبِعه تسونامي ضخم على سواحل العديد من شواطئ البلدان المتوسطية".
وتابع: "هذه المعلومات تأتي في سياق التوعية حول واقعنا الجيولوجي بمحيط البحر المتوسط، وليس من باب التخويف على الإطلاق".
وختم بالقول: "مرة جديدة، عندما نشعر أو نعرف بحدوث هزة أرضية، يجب الابتعاد عن الشاطئ فورًا من باب الحيطة إلى حين جلاء الأمور".