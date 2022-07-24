بنجلاديش.. القبض على مسافر حاول تهريب مخدرات للسعودية في ورق كربون

وذكر تقرير شبكة "bdnews24" البنجلاديشية، أن المتهم يدعى قاضي ريمون كان مسافرًا في رحلة إلى السعودية مساء أمس السبت، اعترف خلال الاستجواب الأوليّ بجمع الشحنة من أجزاء مختلفة من بنجلادش لبيعها في المدينة المنورة بالسعودية.