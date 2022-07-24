بنجلاديش.. القبض على مسافر حاول تهريب مخدرات للسعودية في ورق كربون

ألقت إدارة مكافحة المخدرات في مطار شاه جلال الدولي في العاصمة البنجلاديشية "دكا"، القبض على مسافر من الجنسية البنجلاديشية وبحوزته ٢١ ألف حبة "يابا" المخدرة حاول تهريبها إلى السعودية.
وذكر تقرير شبكة "bdnews24" البنجلاديشية، أن المتهم يدعى قاضي ريمون كان مسافرًا في رحلة إلى السعودية مساء أمس السبت، اعترف خلال الاستجواب الأوليّ بجمع الشحنة من أجزاء مختلفة من بنجلادش لبيعها في المدينة المنورة بالسعودية.
وقال "أزاد الإسلام" مفتش مكافحة المخدرات بالمطار إنه تم العثور على المواد المخدرة ملفوفة في ورق الكربون داخل عبوة كرتونية في أمتعة ريمون، وتم إيقاف المتهم وما زال يخضع للتحقيقات.