لحظة سطو مسلح على مطعم.. شاهد ما فعله هذا الرجل وأذهل الجميع
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو غريب حول عملية سطو مسلح داخل مطعم في مول تجاري في الإكوادور بسبب ردة فعل رجل كان يتناول طعامه.
وحسب موقع "بولزو" الإخباري الكولومبي، فقد حدثت الواقعة الغريبة بعد السابعة مساء يوم الأحد الماضي 6 أغسطس 2023، في مطعم بمركز تجاري بمدينة غواياكيل، غربي الإكوادور.
ويُظهر الفيديو الذي التقطته كاميرات المراقبة، لحظة تناول رجل لطعام العشاء في المطعم، حين دخل رجلان مسلحان بمسدسات، وتوجها إلى رجل يرتدي تيشرت أزرق وزوجته، فهددا الزوجان وأخذا كل ما معهما من أموال وجوالات وغيرها، وتحرك اللصان حول الرجل الجالس جيئة وذهابًا حتى انتهيا من السرقة؛ بينما يواصل الرجل تناول طعامه بهدوء شديد ولا مبالاة حسده عليها الجميع.
وغادر اللصان المطعم بالغنيمة؛ بينما يواصل الرجل جلوسه دون أن يهتز له جفن.
ووسط ذهول الجميع، تباينت التعليقات والآراء حول السبب وراء هدوء الرجل ومواصلته تناول الطعام؛ فيعتقد البعض أنه لم يكن على علم بجريمة السطو أو ما يحدث فيها، ويرى البعض الآخر أن العناية الإلهية تحوطه، لأن الجميع تعرضوا للسرقة إلا هذا الرجل.
ويرى فريق ثالث، أن الرجل كان جائعًا، فراح يُشبع جوعه بتركيز شديد، حتى نسي ما يحدث حوله.