لحظة سطو مسلح على مطعم.. شاهد ما فعله هذا الرجل وأذهل الجميع

ويُظهر الفيديو الذي التقطته كاميرات المراقبة، لحظة تناول رجل لطعام العشاء في المطعم، حين دخل رجلان مسلحان بمسدسات، وتوجها إلى رجل يرتدي تيشرت أزرق وزوجته، فهددا الزوجان وأخذا كل ما معهما من أموال وجوالات وغيرها، وتحرك اللصان حول الرجل الجالس جيئة وذهابًا حتى انتهيا من السرقة؛ بينما يواصل الرجل تناول طعامه بهدوء شديد ولا مبالاة حسده عليها الجميع.