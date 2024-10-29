قد يساعد بإنتاج الماء في الفضاء.. أول فيديو يُوثِّق اندماج ذرات داخل فقاعة ماء

قد يساعد بإنتاج الماء في الفضاء.. أول فيديو يُوثِّق اندماج ذرات داخل فقاعة ماء
أظهرت دراسة جديدة لقطات لم يسبق لها مثيل لذرات الهيدروجين والأكسجين، وهي تتحد لتكوين قطرة ماء صغيرة من "الهواء الرقيق". وقد يساعد التفاعل المحسن حديثًا رواد الفضاء يومًا ما في صنع الماء في الفضاء.
لقطات فيديو على نطاق النانو
وبحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية، التقط الباحثون لأول مرة لقطات فيديو على نطاق النانو لذرات الهيدروجين والأكسجين، وهي تتحد لتكوين الماء من "الهواء الرقيق"؛ بفضل محفز معدني نادر. ويقول الباحثون إن التفاعل فائق الكفاءة، الذي قد يساعد رواد الفضاء يومًا ما في صنع الماء في الفضاء، أنتج أيضًا أصغر فقاعة ماء شوهدت على الإطلاق.
تفاعُل بين الهيدروجين والأكسجين
وبحسب "سبوتنيك"، كان الفيديو جزءًا من دراسة جديدة، نُشرت في 27 سبتمبر في مجلة "بي إن إيه إس"، واختبر الباحثون فيها كيف يحفز البلاديوم تفاعلاً بين غازَي الهيدروجين والأكسجين لتكوين الماء في ظروف معملية قياسية.
ودرس الفريق هذا التفاعل بنوع جديد من أجهزة المراقبة التي التقطت العملية بتفاصيل غير عادية.
"حتى نثبت أننا لسنا مجانين"
وقال يوكون ليو، عالم المواد في جامعة نورث وسترن في إلينوي، في بيان: "نعتقد أن هذه أصغر فقاعة تم تشكيلها على الإطلاق، وتمت مشاهدتها بشكل مباشر. ولحسن الحظ، كنا نسجلها حتى نتمكن من إثبات للآخرين أننا لسنا مجانين".
وحرض الفريق عملية التفاعل باستخدام غشاء زجاجي خاص فائق الرقة، يحمل جزيئات الغاز داخل حجرات "مفاعل نانوي" على شكل قرص العسل، وهذا يعني أنه يمكن مشاهدة الاختبارات في الوقت الفعلي باستخدام المجاهر الإلكترونية؛ ما يتيح للباحثين معرفة المزيد حول كيفية عمل التفاعل.