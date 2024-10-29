قد يساعد بإنتاج الماء في الفضاء.. أول فيديو يُوثِّق اندماج ذرات داخل فقاعة ماء

وبحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية، التقط الباحثون لأول مرة لقطات فيديو على نطاق النانو لذرات الهيدروجين والأكسجين، وهي تتحد لتكوين الماء من "الهواء الرقيق"؛ بفضل محفز معدني نادر. ويقول الباحثون إن التفاعل فائق الكفاءة، الذي قد يساعد رواد الفضاء يومًا ما في صنع الماء في الفضاء، أنتج أيضًا أصغر فقاعة ماء شوهدت على الإطلاق.