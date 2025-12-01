بالفيديو .. تصادم 45 مركبة في إنديانا بسبب عاصفة ثلجية

تسببت عاصفة ثلجية في ولاية إنديانا الأمريكية في حادث تصادم ضخم شمل 45 مركبة، وأدى إلى إغلاق أحد الطرق السريعة الرئيسية لمدة 6 ساعات.
وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن العاصفة، التي اجتاحت أجزاء واسعة من الولايات المتحدة، تسببت في تساقط كثيف للثلوج في منطقة الغرب الأوسط، ما أدى إلى وقوع عدة حوادث مرورية، أبرزها التصادم الجماعي على الطريق السريع Interstate 70 في مدينة بوتنامفيل.
وأوضحت شرطة ولاية إنديانا أن الحادث وقع خلال ذروة الازدحام المروري بعد عطلة عيد الشكر، وأدى تساقط الثلوج إلى سلسلة اصطدامات متتابعة دون تسجيل إصابات خطيرة، فيما تم إغلاق الطريق مؤقتًا لإزالة المركبات المتضررة وإعادة فتحه لاحقًا.
وفي السياق ذاته، تسببت الأحوال الجوية السيئة في إلغاء أكثر من 1400 رحلة جوية على مستوى الولايات المتحدة يوم السبت، معظمها نتيجة للعاصفة التي تؤثر على مناطق شمال الغرب الأوسط، بحسب بيانات موقع FlightAware المتخصص في تتبع حركة الطيران.