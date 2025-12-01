بالفيديو .. تصادم 45 مركبة في إنديانا بسبب عاصفة ثلجية

وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن العاصفة، التي اجتاحت أجزاء واسعة من الولايات المتحدة، تسببت في تساقط كثيف للثلوج في منطقة الغرب الأوسط، ما أدى إلى وقوع عدة حوادث مرورية، أبرزها التصادم الجماعي على الطريق السريع Interstate 70 في مدينة بوتنامفيل.