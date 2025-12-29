حصاد 2025 الصحي.. أمراض "صامتة" وأوبئة كانت منسية تُعيد رسم خريطة الخطر العالمي

وفي تطور لافت داخل الولايات المتحدة، سجلت ولاية لويزيانا أول حالة وفاة بإنفلونزا الطيور (H5N1) لرجل ستيني. ورغم تأكيد مركز السيطرة على الأمراض أن "المخاطر الصحية العامة لا تزال منخفضة"، إلا أن تفشي الفيروس بين أبقار الألبان والدواجن في عدة ولايات أثار قلقًا وبائيًّا.