قطع رأس زوجته ثم سرق من مقرّ عملها وغادر.. هذا الفيديو حل اللغز

وأُظهرت لقطات كاميرات المراقبة غاريد ديكوس وهو يدخل إلى المتجر الذي تعمل فيه زوجته أنجي دياز، ومن ثم مغادرته المكان وهو يحتسي مشروبًا، تبيّن لاحقًا أنه قام بسرقته.