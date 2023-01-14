قطع رأس زوجته ثم سرق من مقرّ عملها وغادر.. هذا الفيديو حل اللغز

بعدما وثقت كاميرات المراقبة تواجده في مكان عمل الزوجة المتوفّاة، والعثور على أداة الجريمة؛ اعترف رجل من ولاية تكساس الأمريكية بقتل زوجته والتمثيل بجثتها.
وأُظهرت لقطات كاميرات المراقبة غاريد ديكوس وهو يدخل إلى المتجر الذي تعمل فيه زوجته أنجي دياز، ومن ثم مغادرته المكان وهو يحتسي مشروبًا، تبيّن لاحقًا أنه قام بسرقته.
وعثرت الشرطة لاحقًا على جثة الضحية التي فُصل رأسها عن بقية جسدها، في منزل الزوجين بمنطقة ماغنوليا، شمال غربي هيوستن.
واعترف ديكوس، وفق "سكاي نيوز عربية"، بقتل زوجته التي لم يمضِ على زواجه منها سوى 4 أشهر، بسكين كبيرة؛ حسبما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
ووفق المسؤول عن قوات الشرطة في مقاطعة والر "تروي غيدري": فإن جثة دياز كانت مقطّعة ومغطّاة بالدماء.
وأوضح غيدري أن سلطات إنفاذ القانون كانت قد تلقّت سابقًا أكثر من بلاغ من قبل دياز عن تعرضها للعنف المنزلي.
وكان والدا دياز هما من عثرا على الجثة مقطّعة الأوصال، بعد تلقّيهما لاتصال من ابنتهما وهي تستنجد بهما من تعرضها لهجوم من شخص ما.