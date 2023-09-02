بعد أسبوع من نجاح مهمتها على القمر.. خطوة هندية جديدة لدراسة الشمس

وقال عالم الفيزياء الفلكية سوماك رايشودوري، لقناة "إن دي تي في"، الجمعة، إن "هذه مهمة طموحة بالنسبة إلى الهند"، مشيراً الى أن المركبة تعتزم دراسة انبعاثات الكتلة الإكليلية، وهي ظاهرة دورية تؤدي إلى تصريفات هائلة من البلازما والطاقة المغناطيسية المتأتية من الغلاف الجوي للشمس.