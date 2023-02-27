رغيف الصمود.. هذه قصة خبز 1990 الذي أعلنت الكويت إعادة تصنيعه

وقال إن "إعادة إنتاج خبز خلطة 1990 جاء استذكاراً للدور البطولي لمسؤولي الشركة وكافة العاملين والمتطوعين والشهداء الذين وقفوا جنباً إلى جنب وسطروا ملاحم تكتب بماء الذهب بأن الشعب الكويتي كان وما زال قادراً على رفع راية الوطن في كل وقت، كما أكدوا أهمية دور شركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية التي ستظل دائماً الملاذ الآمن وقت الأزمات باعتبارها كياناً وصرحاً وطنياً فعالاً".