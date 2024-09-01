يظهر فجر الأربعاء القادم.. "مركز العجيري" يكشف لماذا يتأخر ظهور "سهيل" في الكويت

وذكر المركز أن نجم سهيل يستمر في التقدم بشروقه حيث يكون خلال شهري ديسمبر ويناير في أقصى فترة للظهور له في منتصف الليل في هذين الشهرين، مبيّنًا أن سبب تأخر ظهور النجم في سماء الكويت عائد إلى موقعها الجغرافي شمال شبه الجزيرة العربية حيث يظهر أولاً في الجنوب ثم يرتفع حتى يصل إلى الأفق المناسب للكويت.