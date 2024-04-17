أمطار غزيرة وفيضانات.. مشاهد من دول خليجية بعد موجة طقس غير مستقر

وتوقفت خدمات توصيل الطعام وبدت شوارع دبي المزدحمةِ عادةً، شبه خالية من المركبات، بعد تحذيرات وجّهتها السلطات بعدم الخروج من المنزل "إلا في حالات الضرورة القصوى". وتعطلت بعض المصاعد في أبراج مرتفعة بسبب الأمطار.