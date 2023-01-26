"الصحة العالمية" تقترب من إنهاء تصنيف كورونا كجائحة.. والمستجدّات ستحدّد

وأردف "الخولي": على الرغم من التقدم الواضح، لا يزال تهديد كورونا ماثلًا، وفيما يتعلق بالوضع الحالي، شهدنا تناقصًا في أعداد حالات الإصابة والوفيات خلال الأسابيع الماضية، كما تعدّ أعداد الوفيات هي الأقل منذ بداية الجائحة، وقد يعود ذلك إلى نسب التلقيح المرتفعة.