بالفيديو.. حادث مروع يودي بحياة 4 من عمال الإنقاذ اليونانيين في ليبيا

وتفصيلاً، قال المصدر إن حادث سير أليم أدى إلى مقتلهم، حيث كانوا قد وصلوا إلى البلاد قبل ساعات قليلة عبر مطار بنينا، مشيرًا إلى أن عناصر الفريق التركي للإنقاذ بخير، على عكس ما انتشر في بادئ الأمر.