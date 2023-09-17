بالفيديو.. حادث مروع يودي بحياة 4 من عمال الإنقاذ اليونانيين في ليبيا

كشفت مصادر ليبية عن وقوع حادث سير قاتل، أدى إلى وفاة 4 من عمال الإنقاذ اليونانيين، الذين جاءوا لتسلم مهام عملهم في عمليات الإنقاذ العالمية لمدينة درنة.
وتفصيلاً، قال المصدر إن حادث سير أليم أدى إلى مقتلهم، حيث كانوا قد وصلوا إلى البلاد قبل ساعات قليلة عبر مطار بنينا، مشيرًا إلى أن عناصر الفريق التركي للإنقاذ بخير، على عكس ما انتشر في بادئ الأمر.
وأظهر فيديو انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي احتراق حافلة بالكامل، قيل إنها كانت تقل عناصر من فريق الإنقاذ اليوناني، وفقًا لسكاي نيوز عربية.
وبدأت المساعدات الدولية تصل السبت إلى ليبيا لدعم الناجين من الفيضانات في مدينة درنة بعد 6 أيام على الكارثة، آتية من أوروبا والشرق الأوسط وبرامج تابعة للأمم المتحدة.