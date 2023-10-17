كسب كل قضاياه أمام المحاكم.. توقيف محامٍ "مزيف" بلا شهادة جامعية.. وأغرب رد فعل من رجل أعمال

وأضافت: "تواصلنا في ذلك الوقت مع المحامي الحقيقي بريان مويندا نتويغا، الذي أكد أنه لا يريد أن يتقدم بطلب للحصول على شهادة ممارسة المحاماة، والسبب هو أنه يعمل في مكتب المدعي العام وبالتالي لم يكن بحاجة إلى شهادة مزاولة المهنة".