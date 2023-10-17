كسب كل قضاياه أمام المحاكم.. توقيف محامٍ "مزيف" بلا شهادة جامعية.. وأغرب رد فعل من رجل أعمال

اعتقلت السلطات المختصة في كينيا، مؤخرًا، شابًا تمكن من انتحال صفة محام والفوز بجميع القضايا التي ترافع فيها، مما جعل رجل أعمال يعرض أن يدفع مبلغ كفالة مقابل إطلاق سراحه، وفقًا لما ذكرت تقارير إعلامية محلية.
وحسب موقع "أوديتي سنترال"، كان ذلك الشاب الكيني الذي يتمتع بذكاء ودهاء كبيرين، ويدعى، بريان مويندا نجاجي، قد تمكن من العمل في مكتب محاماة رفيع المستوى، وتمثيل العملاء على الرغم من عدم حصوله على أي شهادة جامعية.
وكان "نجاجي" قد تمكن، قبل فضح أمره، من تمثيل موكليه أمام قضاة محكمة الاستئناف وقضاة المحكمة العليا في 26 قضية مختلفة، وفاز فيها جميعًا.
وحسب موقع "الحرة"، كُشف أمر الرجل، عندما بدأت جمعية القانون الكينية (نقابة المحامين) في الاشتباه به، إثر تلقي شكاوى من محامٍ حقيقي يُدعى أيضًا بريان مويندا نتويغا، بشأن عدم تمكنه من الوصول إلى حسابه في تلك النقابة.
وأوضحت جمعية القانون الكينية: "أنه في اليوم الخامس من أغسطس 2022، تم قبول بريان مويندا نجاجي في نقابة المحامين، وتم فتح حساب له بعد توثيق عنوان بريده الإلكتروني على موقع النقابة".
وأضافت: "تواصلنا في ذلك الوقت مع المحامي الحقيقي بريان مويندا نتويغا، الذي أكد أنه لا يريد أن يتقدم بطلب للحصول على شهادة ممارسة المحاماة، والسبب هو أنه يعمل في مكتب المدعي العام وبالتالي لم يكن بحاجة إلى شهادة مزاولة المهنة".
وفي سبتمبر من هذا العام، أثناء محاولة المحامي الحقيقي "نتويغا" تسجيل الدخول إلى حسابه لتنشيط ملفه الشخصي بالبوابة الخاصة بالنقابة، أكتشف أن لديه تفاصيل تسجيل دخول خاطئة، ليسارع بالتواصل مع الجمعية القانونية الكينية.
وبعد إجراء تحقيق داخلي، توصلت النقابة إلى أن شخصًا آخر تلاعب بحساب "نتويغا".
وكان ذلك الشخص يُدعى بالمثل بريان مويندا، والذي بعد أن تم السماح له بالولوج إلى موقع الجمعية، شرع في تغيير صورة الملف الشخصي للمحامي الأصلي، ومن ثم التقدم بطلب للحصول على شهادة ممارسة المحاماة.
وبعد جمع ما يكفي من الأدلة، اعتقلت الشرطة المحامي المزيف "نجاجي" بتهمة انتحال صفة محامٍ.
ولم يمثل المتهم أمام القاضي حتى الآن، لكن قصته أثارت إعجاب بعض الناس لدرجة أن رجل أعمال كينيًا عرض دفع أموال الكفالة، معلنًا إعجابه بسجله الباهر بالفوز في القضايا التي ترافع فيها.