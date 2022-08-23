بالنوم في الشوارع.. كولومبيون يحتفلون بيوم الكسل العالمي

وقال أحد المشاركين في ختام اليوم العالمي للكسل في كولومبيا: إن يوماً واحداً من الكسل، هو مثال على أن العمل ليس كل شيء في الحياة، وأن علينا أن نأخذ قسطاً من الراحة، ونسترخي في السرير دون فعل أي شيء.