"لنصلي من أجل ديكو".. شقيقة "بيليه": والدته لا تعلم شيئًا عن وفاته

وقالت شقيقة بيليه، في تصريحات نقلتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، إن والدتهما دونا سيليست البالغة من العمر مائة عام، لا تعلم أن ابنها بيليه فقد معركته ضد سرطان القولون، مضيفة: "إنها لا تعرف، تحدثنا، لكنها لا تعرف، إنها بخير، لكنها في عالمها الخاص".