كانت تحمل 30 شخصًا.. 24 قتيلًا وجريحًا بحادث سقوط حافلة في إحدى الترع بمصر

وأكد شهود العيان أن الحافلة كانت تحمل أكثر من 30 راكبًا، وكانت متجهة إلى مدينة المنصورة، وسقطت في مياه ترعة "الرياح التوفيق" أمام قرية منشأة عبد النبي بالقرب من قرية الديرس، وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من إنقاذ 13 شخصًا من الغرق.