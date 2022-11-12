كانت تحمل 30 شخصًا.. 24 قتيلًا وجريحًا بحادث سقوط حافلة في إحدى الترع بمصر

ارتفع عدد قتلى سقوط حافلة في ترعة بمحافظة الدقهلية شمالي مصر، اليوم السبت، إلى 18، فيما ذكرت التقارير أن 6 آخرين أصيبوا جراء ذلك.
وأفادت التقارير بسقوط حافلة صغيرة في مياه ترعة "الرياح التوفيق" بمحافظة الدقهلية على طريق المنصورة - القاهرة، فيما تمكن الأهالي وقوات الإنقاذ النهري من إنقاذ 13 آخرين من الغرق.
وفي وقت سابق، وفق سكاي نيوز عربية، قال مصدر طبي بمديرية الصحة بالدقهلية: إن الحادث تسبب في مصرع 16 شخصًا، ونقلتهم سيارات الإسعاف إلى مستشفى المنصورة الدولي تحت تصرف النيابة العامة، فيما أصيب 6 آخرون وجرى نقلهم إلى مستشفى أجا المركزي، وجارٍ التعامل مع الحالات.
وأكد شهود العيان أن الحافلة كانت تحمل أكثر من 30 راكبًا، وكانت متجهة إلى مدينة المنصورة، وسقطت في مياه ترعة "الرياح التوفيق" أمام قرية منشأة عبد النبي بالقرب من قرية الديرس، وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من إنقاذ 13 شخصًا من الغرق.
وهرعت سيارات الإسعاف والإنقاذ النهري إلى مكان الحادث، وجرى إنقاذ عدد من المواطنين من ركاب الحافلة، وتكثف القوات جهودها للتأكد من عدم وجود أحد في مياه الترعة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولّت النيابة العامة التحقيق.