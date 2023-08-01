القاهرة.. مقتل ضابط مصري على يد والده بطريقة مروعة

وتلقّت الأجهزةُ الأمنية بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا يفيد بقتل النقيب محمد رجب الغرياني معاون مباحث المقطم، في منزله، بعد تعرُّضه للضرب بالرصاص من سلاح والده المرخّص، وذلك على خلفية نشوب مشادّة كلامية مع والدته، تطور الأمر لدخول والده، فتعدّى عليهم لفظيًّا؛ مما دفع والده لاستخدام سلاحه وأطلق عليه الرصاص.