وبدأت جرائم استخدام الذكاء الاصطناعي.. اتهام مدرس أمريكي بتزييف مقطع صوتي "عنصري" لمديره

وحسب السلطات، ففي التسجيل، الذي ظهر في 17 يناير، وأثار غضبًا سريعًا في مجتمع بالتيمور، يُسمَع في الصوت المنسوب للمدير، شكواه من الطلاب وبعض أعضاء هيئة التدريس.