وبدأت جرائم استخدام الذكاء الاصطناعي.. اتهام مدرس أمريكي بتزييف مقطع صوتي "عنصري" لمديره

ألقت الشرطة القبض على مدير الرياضة في مدرسة بايكسفيل الثانوية في مدينة بالتيمور الأمريكية، بتهمة استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي لإنشاء تسجيل صوتي مزيف ينسب تعليقات عنصرية ومعادية للسامية إلى مدير المدرسة.
وحسب موقع "الحرة"، اعتقلت الشرطة المدرس دازون داريان، البالغ من العمر 31 عامًا، من مدرسة بايكسفيل الثانوية، الخميس، بعد تحقيق في تسجيل مولَّد بالذكاء الاصطناعي يحاكي صوت، إريك آيسويرت، مدير المدرسة.
وحسب صحيفة "الغارديان" البريطانية، بدأت الوقائع عندما قرر مدير مدرسة بايكسفيل الثانوية إحالة المدرس للتحقيق فيما نسب إليه من سوء إدارة أموال النشاط الرياضي بالمدرسة، وللانتقام من مدير المدرسة، قام المدرس "داريان" على ما يبدو بإنشاء التسجيل المزيف ونشره.
وحسب السلطات، ففي التسجيل، الذي ظهر في 17 يناير، وأثار غضبًا سريعًا في مجتمع بالتيمور، يُسمَع في الصوت المنسوب للمدير، شكواه من الطلاب وبعض أعضاء هيئة التدريس.
وقال الصوت في المقطع المزيَّف: "بصدق لا أفهم لماذا يجب أن أتحمل هؤلاء الحمقى هنا كل يوم"، ويستمر في الشكوى موجهًا إهانات عنصرية لمن وصفهم بـ"الأطفال السود الجاحدين".
وفي مرحلة ما، يذكر الصوت في المقطع المزيف، عبارة معادية للسامية وتحمل إيحاءات وتلميحات تاريخية معادية لليهود.
وفي مؤتمر صحفي، الخميس، قال رئيس شرطة مقاطعة بالتيمور، روبرت مكولوف: "لدينا الآن أدلة قاطعة على أن التسجيل لم يكن أصليًّا".
وتوصلت إدارة شرطة مقاطعة بالتيمور إلى هذه النتيجة، بعد إجراء تحقيق مكثف شمل إحضار محلل جنائي متعاقد مع مكتب التحقيقات الفيدرالي لمراجعة التسجيل.
وأشارت نتائج التحليل إلى أن التسجيل يحتوي على آثار محتوى مُولَّد بالذكاء الاصطناعي.
وأضاف "مكولوف"، أن المحققين حصلوا أيضًا على رأي خبير ثان من محلل جنائي في جامعة بيركلي كاليفورنيا الذي حدد أيضًا أن التسجيل غير أصلي.
وقال "مكولوف": "بناء على تلك النتائج ومزيد من التحقيق، تم تحديد أن التسجيل تم إنشاؤه باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي".
وأضاف: "من خلال تحقيقهم، قال المحققون إن المدرس داريان.. قام بإنشاء التسجيل للانتقام من المدير الذي أطلق تحقيقًا في سوء إدارة محتمل لأموال المدرسة".
ووفقًا لوثائق اتهام الشرطة التي راجعتها "الإذاعة الوطنية العامة" (إن بي آر)، فتح آيسويرت تحقيقًا مع داريان في ديسمبر الماضي بشأن سوء الإدارة المحتمل لمبلغ 1916 دولارًا من أموال المدرسة.
علاوة على ذلك، وبّخ "آيسويرت" المدرس "داريان"، بعد قيامه بفصل مدرب رياضي دون موافقته، وأخبر "آيسويرت" المدرس "داريان" بأن عقده ربما "لن يتم تجديده في الفصل الدراسي التالي"، حسب ما أفادت به "إن بي آر".
وكتبت السلطات أيضًا أن المدرس "داريان"، بحث في إنترنت المؤسسة عدة مرات، بين ديسمبر ويناير، عن أدوات الذكاء الاصطناعي، وفقًا لموقع "بالتيمور بانر"، الذي راجع أيضًا وثائق الاتهام التي وجهتها الشرطة.