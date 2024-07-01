بعد مقتل 346 مسافرًا.. "العدل الأمريكية" تطالب بوينغ بالاعتراف بتورطها في حادثين مميتين

طالبت وزارة العدل الأمريكية، شركة بوينغ، بالاعتراف بتورطها في حادثي تحطم طائرات في إندونيسيا عام 2018 وإثيوبيا عام 2019، مما أسفر عن مقتل 346 شخصًا، وفقًا لمحامين يمثلون عائلات الضحايا.
وبموجب الصفقة، سيكون على الشركة الاعتراف في تهمة واحدة بالاحتيال، وغرامة قدرها 244 مليون دولار، وستخضع للإشراف من قبل مراقب مستقل لمدة ثلاث سنوات، أو مواجهة المحاكم.
ومن المتوقع أن يعرض المدعون الصفقة رسميًّا على بوينج للنظر فيها، وسيكون أمام الشركة فترة حتى نهاية الأسبوع للرد، وفي حال رفض الشركة للصفقة، قال المدعون إنهم سيتجهون إلى المحاكمة.
وتسببت حوادث تحطم طائرات 737 ماكس في إلحاق ضرر بالغ بسمعة بوينغ، وأثرت على صناعة الطيران العالمية، وتم إيقاف تشغيل جميع طائرات 737 ماكس حول العالم لمدة 20 شهرًا؛ مما أدى إلى خسائر مالية كبيرة للشركة وتعطيل جداول الرحلات للعديد من شركات الطيران.