بعد مقتل 346 مسافرًا.. "العدل الأمريكية" تطالب بوينغ بالاعتراف بتورطها في حادثين مميتين

ومن المتوقع أن يعرض المدعون الصفقة رسميًّا على بوينج للنظر فيها، وسيكون أمام الشركة فترة حتى نهاية الأسبوع للرد، وفي حال رفض الشركة للصفقة، قال المدعون إنهم سيتجهون إلى المحاكمة.