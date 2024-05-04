سحبت الميكروفون من يدها.. بالفيديو: تحقيق بجامعة أمريكية بعد مواجهة عنيفة بين أستاذة وطالبة داعمة لفلسطين

وأظهر مقطع فيديو تمّ تصويره من قبل أحد الحاضرين "فيسك" وهي تطوق ذراعها حول "عفانة" في محاولة لانتزاع الميكروفون من يدَي الطالبة؛ حيث بدا أن الاثنتين كانتا تتدافعان لفترة وجيزة، وذلك قبل أن تبتعد الأستاذة عن "عفانة".