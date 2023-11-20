فيديو الضرب والرصاص.. شاهد ما فعلته مطربة أمريكية بمدير أعمالها في الشارع

ويظهر فيديو نشرته شبكة "إن بي سي"، مغنية الراب "كيفاني" وهي تخرج من سيارة ليكزس بيضاء، ويلاحقها شخص يرتدي سترة رمادية، ويحدث بينهما جدال شديد، وفجأة ينضم إليه شخص آخر يرتدي قميصًا أسود، ويقوم الرجلان بضرب "كيفاني" وإسقاطها أرضًا، ثم تنهض الفتاة وتبتعد قليلًا، بينما يتوجه الرجلان نحو السيارة، وفي تلك اللحظة تُخرج "كيفاني" مسدسًا، وتطلق النار على الرجلين، فتقتل الرجل ذي القميص الأسود، وهو مدير أعمالها؛ بينما يسرع الثاني بقيادة السيارة الليكزس البيضاء، في اللحظة التي كانت فيها "كيفاني" تعبر الشارع هاربة، فيدهسها بالسيارة؛ لكنها تنهض وتواصل الهرب.