أطباء كويتيون: "جدري القرود" لا يدعو للقلق.. واحتمال انتقاله للكويت ضعيف

ونقلت "الراي" عن طبيب الأمراض الجلدية الدكتور محمد العدواني، أن الأعراض الجلدية لجدري القرود في بداية الإصابة بالمرض، تشبه أعراض الإنفلونزا العادية، مثل الشعور بالتعب، وارتفاع درجة حرارة الجسم، ووهن عام بالجسم أثناء "فترة غزو" المرض، أي عندما يدخل الفيروس خلايا الجسم، وبعد ذلك يحدث انتفاخ للغدد؛ نظرًا لأنّ الجهاز المناعي يكثف حربه ضد العدوى، ثم يحدث طفح جلدي، يمرّ بمراحل مختلفة من "الهياج الجلدي" الذي يبدأ بطفح سطحي واحمرار، ثم تتكون نتوءات وتقرحات، قبل مرحلة تكوين قشور تبدأ على شكل بقع حمراء فقط، ثم تتطور إلى بثور على الجلد، ثم تبدأ هذه التكتلات والنتوءات الحمراء في التقرح، وتمتلئ بسائل أبيض يشبه القيح، بعدها تذبل هذه البثور وتتقشر، وتلتئم القشرة في النهاية وتسقط.