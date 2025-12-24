سرقة ياقوت بقيمة 150 ألف يورو في باريس

أفادت صحيفة "فيغارو" الفرنسية بوقوع عملية سطو استهدفت ساعيين أثناء نقلهما مجموعة من المجوهرات، وأسفرت عن سرقة حجر ياقوت تُقدَّر قيمته بنحو 150 ألف يورو.
وذكرت الصحيفة أن الحادث وقع في الدائرة العاشرة من العاصمة باريس، حيث تعرّض الساعيان للاعتداء أثناء قيامهما بنقل مجوهرات، وتمكن الجاني من الاستيلاء على حجر الياقوت ذي القيمة المرتفعة.
ووفقًا للتقرير، نُفذت عملية السطو صباح يوم الاثنين الماضي، ولم يُعلن عنها رسميًا إلا بعد يومين من وقوعها.
وأضافت الصحيفة أن الجاني كان على دراية كاملة بتحركات الضحيتين، إذ انتظرهما قرب موقف السيارات، وعند خروجهما من المركبة وجّه إليهما مسدسًا، قبل أن يعتدي على أحدهما بضربة مطرقة ثقيلة على الرأس.
وعقب تنفيذ السرقة، لاذ الجاني بالفرار على متن دراجة نارية، فيما جرى نقل الساعي المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج.
وأسفرت العملية عن سرقة خمس حقائب تحتوي على مجوهرات ومصنوعات ذهبية، بقيمة إجمالية تُقدَّر بنحو 160 ألف يورو، يشكّل حجر الياقوت الجزء الأكبر منها.
ولم يُعثر حتى الآن على المجوهرات المسروقة، في حين تولّت فرقة متخصصة في مكافحة جرائم العصابات بشرطة باريس التحقيق في ملابسات الحادث.