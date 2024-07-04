بعد حفل الخطبة الأسطوري.. احتفالات الزفاف المرتقب لنجل أغنى رجل في آسيا تبدأ 12 يوليو

في مارس الماضي، حضر مجموعة من أشهر الشخصيات في العالم، حفل خطبة أقامه رجل الأعمال الهندي المصنف كأغنى رجل في آسيا، موكيش أمباني، لنجله أنانت؛ وذلك في فعالية وُصفت بالأسطورية أقيمت على مدار 3 أيام.
ونشرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية تقريرًا حول حفل زفاف أمباني وراديكا ميرشانت، المقرر في وقت لاحق من يوليو الجاري، وسيستمر على مدار أيام أيضًا، موضحة أنه سيكون وفق التقاليد الهندية، وسيشمل فعاليات مختلفة؛ معتبرة أنه سيكون "حفل زفاف العام بالتأكيد".
وموكيش أمباني، هو مالك مجموعة ريلاينس، وهي تكتل ضخم بإيرادات سنوية تبلغ 100 مليار دولار من تجارة النفط والغاز والاتصالات وتجارة التجزئة.
ويستعد "أمباني"، البالغ من العمر 66 عامًا، لتسليم القيادة لأبنائه وابنته. والابن الأكبر "عكاش" هو الآن رئيس شركة ريلاينس، وتشرف الابنة إيشا على عمليات البيع بالتجزئة، وتم إدخال الابن الأصغر أنانت للإشراف على مجال الطاقة المتجددة.
وشملت قائمة الضيوف في الخطبة الأسطوري في مارس ما يقرب من 1200 شخص، من بينهم المليارديران الأمريكيان بيل غيتس ومارك زوكربيرغ، والمليارديران الهنديان غوتام عدني، وكومار مانغالام بيرلا، ولاعب الكريكيت الأسطوري السابق ساشين تيندولكار، ومشاهير بوليوود مثل ديبيكا بادوكون، وشاروخان وراني موخرجي.
وبخصوص حفل الزفاف المرتقب، ذكرت شبكة "سي إن إن" في تقريرها، أن مواعيد حفل الزفاف جاءت متماشية مع التقاليد الهندية، وفي الأيام "المبشرة بالخير" وفقًا لتاريخ ولادة العروسين.
وستتضمن احتفالات الزفاف، حفل هالدي، الذي يقوم فيه الضيوف عادة بوضع معجون من الكركم على ذراعي العروسين ووجههما لجلب الحظ والحماية من الأرواح الشريرة.
كما سيكون هناك طقس يحمل اسم "ميهندي"، وفيه تُرسم أشكال بالحناء على يدي العروس والضيوف، وهناك أيضًا الليلة التي تسبق الزفاف، وفيها احتفال "السانغيت" الذي يرقص فيه العروسان أمام الضيوف.
وكشفت دعوة زفاف نشرتها وكالة أنباء "ANI" الهندية البارزة، أن الاحتفالات ستبدأ يوم 12 يوليو وتختتم في 14 من نفس الشهر. ووصلت دعوات الزفاف للضيوف في صندوق أحمر مزخرف.
ويعمل على تنظيم الحفل أحد أشهر المصممين في البلاد، مانيش مالهوترا؛ حيث سيتعاون مع آخرين لتنفيذ رؤية العائلة للحفل.
وصرح مالهوترا لشبكة "سي إن إن"، بأنه اعتمد على رؤية لحفل زفاف تجسد "جوهر الهند وتعكس الشخصيات المميزة للزوجين".
وتابع: "كل التفاصيل مثل الديكور والمطبخ والملابس والأجواء، وكل فعالية من السانجيت إلى الحفل الكبير، تم تصميمها ليشعر الضيوف بأجواء من المرح والحب والاحتفالية".
أما عن الملابس، فمن المتوقع أن يرتدي العروسان ملابس مميزة تعكس الثقافة الهندية وبصناعة مواهب محلية؛ وفق "سي إن إن".
وقال مالهوترا: إن فريقه عمل على مدار أشهر لتصميم أزياء رائعة، دون أن يكشف عن تفاصيل الملابس قبيل حفل الزفاف المرتقب.
وحسب دعوة الزفاف؛ فمن المتوقع أن يرتدي الضيوف ملابس هندية تقليدية، يمكن أن تشمل الساري للنساء وبنطال الكورتا الفضفاض مع سترة للرجال.
ووصف مالهوترا الملابس المخصصة للضيوف بأنها سوف "تجمع بين العناصر الهندية التقليدية والأزياء المعاصرة"؛ مضيفًا أن ذلك بمثابة "تكريم لتراثنا الثقافي الغني، ويعكس أسلوب الزوجين الشخصي".
وفيما يتعلق بالوقت المستغرق في التخطيط لحدث بمثل هذا الحجم، فقد قالت منظمة حفلات الزفاف، ماريشا باريك: إن مثل هذه الاحتفالات الضخمة "تتطلب ما بين 9 إلى 12 شهرًا من العمل، بمشاركة ما بين 40 و45 وكالة متخصصة أو شريكًا كبيرًا".