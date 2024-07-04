بعد حفل الخطبة الأسطوري.. احتفالات الزفاف المرتقب لنجل أغنى رجل في آسيا تبدأ 12 يوليو

ونشرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية تقريرًا حول حفل زفاف أمباني وراديكا ميرشانت، المقرر في وقت لاحق من يوليو الجاري، وسيستمر على مدار أيام أيضًا، موضحة أنه سيكون وفق التقاليد الهندية، وسيشمل فعاليات مختلفة؛ معتبرة أنه سيكون "حفل زفاف العام بالتأكيد".