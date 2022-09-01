حول العالم في صورة: التشبث بالحياة وسط فيضانات باكستان المرعبة

كما ألحقت الفيضانات العارمة أضرارًا بالبنية التحتية تقدر بمليارات الدولارات، كذلك أحدثت دمارًا سواء أكان كاملاً وجزئيًا بنحو مليون منزل، فيما قضت على أكثر من 80 ألف هكتار من الأراضي الزراعية، علاوة على ذلك فقد جرفت المياه 3400 كيلومتر من الطرقات، و157 جسرًا، حسبما أفادت بيانات الحكومة الباكستانية.