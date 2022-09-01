حول العالم في صورة: التشبث بالحياة وسط فيضانات باكستان المرعبة

تتواصل فصول المأساة الباكستانية بعد أن أغرقت الفيضانات العاتية نحو ثلث مساحة البلاد، في أسوأ كارثة تشهدها إسلام اباد.
في هذه الصورة التي نشرتها وكالة "أسوشيتيد برس" يحاول هذا الرجل التشبث بالحياة ممسكًا بحبل وسط تدفق مياه الفيضان في إحدى ضواحي بيشاور، وحتى لا يلقى مصير نحو 1200 شخص أودت الفيضانات العاتية بحياتهم.
وأثرت الفيضانات على حياة أكثر من 33 مليون شخص، ووصفها رئيس حكومة البلاد، شهباز شريف، بأنها "أسوأ فيضانات في تاريخ باكستان".
كما ألحقت الفيضانات العارمة أضرارًا بالبنية التحتية تقدر بمليارات الدولارات، كذلك أحدثت دمارًا سواء أكان كاملاً وجزئيًا بنحو مليون منزل، فيما قضت على أكثر من 80 ألف هكتار من الأراضي الزراعية، علاوة على ذلك فقد جرفت المياه 3400 كيلومتر من الطرقات، و157 جسرًا، حسبما أفادت بيانات الحكومة الباكستانية.