"عرقلة انتقال السلطة بأمريكا".. 300 دقيقة شهادة نائب "ترامب" السابق أمام المحكمة!

ويجري النظر إلى "بنس" بمثابة شاهد رئيسي في هذه القضية، لا سيما أنه لم يوافق ترامب، واختار أن يؤيد النتائج المعلنة رسميًا، وفق ما نقلت "سكاي نيوز عربية".