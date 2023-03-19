بيان رسمي: ارتفاع حصيلة وفيات زلزال تركيا إلى 49 ألفًا و589 شخصًا

ارتفعت حصيلة وفيات زلزال تركيا إلى 49 ألفًا و589 شخصًا، بينهم 6 آلاف و807 أجانب، وفق تصريح رسمي.
وقال فؤاد أوقطاي نائب الرئيس التركي، في مؤتمر صحفي أمس السبت: إن بلاده تواصل بذل قصارى جهدها لمواجهة تبعات الزلزال؛ وفقًا لما نقلته وكالة الأناضول للأنباء.
وأضاف أوقطاي أن كل الوزارات والمؤسسات الحكومية والأهلية تبذل ما في وسعها لمعالجة المشكلات في مناطق الزلزال.
وأكد في هذا الإطار وفاة 49 ألفًا و589 شخصًا بينهم 6 آلاف و807 أجانب في الزلزال.
وفي 6 فبراير الماضي، ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا، زلزالان بقوة 7.7 و7.6 درجات، وتبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة؛ مما أودى بحياة عشرات الآلاف من الأشخاص وخلّف دمارًا ماديًّا ضخمًا.