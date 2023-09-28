محكمة إسبانية توجه اتهامًا صريحًا لـ"برشلونة" بتقديم رشاوى لمسؤول لجنة الحكام

وجّهت محكمة إسبانية اتهامًا صريحًا إلى برشلونة بتقديم رشاوى إلى خوسيه ماريا إنريكيز نيغريرا النائب السابق لرئيس لجنة الحكام بالاتحاد الإسباني.
ويرى القاضي خواكين أجيري رئيس محكمة التحقيق رقم 1 في مدينة برشلونة أن مبلغ 7.5 مليون يورو الذي دفعه برشلونة إلى نيغريرا، النائب السابق لرئيس اللجنة الفنية للحكام لمدة 17 عامًا، يشكّل جريمة.
وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن القاضي أجيري اتهم أيضًا جوسيب ماريا بارتوميو وساندرو روسيل الرئيسين السابقين لـبرشلونة بالرشوة، إضافة لـخوسيا ماريا إنريكيز نيغريرا وابنه.
وتابعت الصحيفة، وفق "روسيا اليوم"، أن قاضي التحقيق يعتبر أن المبلغ الذي دفعه برشلونة لـنيغريرا يشكّل جريمة رشوة، وهو نوع من الجرائم الجنائية التي لا تتطلب إثبات غش أطراف معينة، وتعاقب عليها عقوبات أشد خطورة من جريمة الفساد بين الأفراد التي كانت منسوبة حتى الآن للمتهمين.
وذكر التقرير أنه من غير المتوقع أن تحدث اعتقالات للأطراف المتهمة في القضية، مع إيضاح أن الرشوة لها عقوبات أشد خطورة من تهمة الفساد التي تم التحقيق فيها مع برشلونة ونيغريرا في السابق.
ووصلت قوة كبيرة من الحرس المدني إلى مقر الاتحاد الإسباني لكرة القدم للبحث عن الوثائق المتعلقة بعلاقة منظومة التحكيم مع خوسيه ماريا إنريكيز نيغريرا فيما يخص القضية، بعد صدور أمر للتفتيش من قبل خواكين أجيري.