محكمة إسبانية توجه اتهامًا صريحًا لـ"برشلونة" بتقديم رشاوى لمسؤول لجنة الحكام

وتابعت الصحيفة، وفق "روسيا اليوم"، أن قاضي التحقيق يعتبر أن المبلغ الذي دفعه برشلونة لـنيغريرا يشكّل جريمة رشوة، وهو نوع من الجرائم الجنائية التي لا تتطلب إثبات غش أطراف معينة، وتعاقب عليها عقوبات أشد خطورة من جريمة الفساد بين الأفراد التي كانت منسوبة حتى الآن للمتهمين.