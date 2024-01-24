حوادث مقلقة ومتكررة.. "بوينغ 757" تفقد عجلتها أثناء الإقلاع من مطار أتلانتا الأمريكي

فقدت طائرة بوينغ من طراز 757، تُشغّلها شركة دلتا إيرلاينز، عجلة مقدمة الطائرة أثناء الاستعداد للإقلاع من أتلانتا بالولايات المتحدة؛ ما قد يخلق المزيد من عدم اليقين حول واحدة من كبرى الشركات المصنعة في البلاد بعد سلسلة مثيرة للقلق من الحوادث التي تعرضت لها طائراتها.