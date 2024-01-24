حوادث مقلقة ومتكررة.. "بوينغ 757" تفقد عجلتها أثناء الإقلاع من مطار أتلانتا الأمريكي

فقدت طائرة بوينغ من طراز 757، تُشغّلها شركة دلتا إيرلاينز، عجلة مقدمة الطائرة أثناء الاستعداد للإقلاع من أتلانتا بالولايات المتحدة؛ ما قد يخلق المزيد من عدم اليقين حول واحدة من كبرى الشركات المصنعة في البلاد بعد سلسلة مثيرة للقلق من الحوادث التي تعرضت لها طائراتها.
وفي التفاصيل، كانت رحلة دلتا رقم 982 المتجهة إلى بوغوتا في كولومبيا تتحرك على المدرج للإقلاع من مطار هارتسفيلد غاكسون أتلانتا الدولي، عندما وقع الحادث الساعة الـ11:15 صباح السبت، وفقًا لهيئة الطيران الفيدرالي التي تُحقق في الواقعة.
وقالت دلتا: "أُخرج كل الركاب وأمتعتهم من الطائرة، ونُقلوا إلى البوابة، ومنها إلى طائرة بديلة. نعتذر لعملائنا على الإزعاج"، وفقًا لـ"سكاي نيوز عربية".
ولم يصب أحد، وفق ما أكده متحدث باسم دلتا للأسوشيتدبرس، وأشار إلى أن الطائرة دخلت الصيانة في اليوم التالي.
ووفقًا لبيانات الشركة، كان 172 راكبًا وطياران و4 من الطاقم على متن الطائرة.
وعند الاتصال بها لم ترد شركة بوينغ بمزيد من التعليقات.
وكانت بوينغ، التي تتخذ من فيرجينيا مقرًّا، لها قد أنهت إنتاج الطائرات 757 منذ نحو 20 عامًا.
ووقعت سلسلة من الحوادث التي تتضمن طائرات بوينغ خلال السنوات الأخيرة، من بينها حادثان لطائرات ماكس 8 في إندونيسيا وإثيوبيا، أسفرا عن مصرع كل الموجودين على متنهما، وكان عددهم 346 شخصًا، وذلك في 2018 و2019.
وفي بداية الشهر الجاري انفجر باب، وخُلع على متن طائرة 737 ماكس 9 لطيران ألاسكا على ارتفاع 4900 متر فوق أوريغون؛ ما ترك فجوة في جانب الطائرة.
ومنذ ذلك الوقت أبلغت شركة طيران ألاسكا وشركة يونايتد عن العثور على براغي مفككة ومشكلات أخرى في أبواب عدد غير محدد من الطائرات من الطراز ذاته.
ووصل الرئيس التنفيذي لبوينغ، ديف كالهون، لواشنطن العاصمة الأربعاء للقاء نواب ومشرعين بسبب سلامة الطائرات ماكس9.
وسبقت تحقيقات جارية وانتقادات حادة لبوينغ داخل وخارج صناعة الطيران الجوي زيارة كالهون لواشنطن.