موقف الغواصة المفقودة يزداد تعقيدًا.. ومهندس بناها يحذر من "السيناريو المخيف" لمصيرها

وأوضح الخبير لشبكة "ناين نتوورك" الأسترالية: "درجات الحرارة ستصل إلى درجتين مئويتين داخل الغواصة، وسيكون الأكسجين محدودًا، وقد ينهار هيكل السفينة بسبب الضغط الهائل تحت الماء"... "دعونا نأمل ألا تكون مشكلة هندسية؛ لأنه إذا انهار الهيكل فإن ذلك سيكون كارثيًا"... "هيكل الضغط يكون على شكل أسطوانة أو كرة، وهو قوي عندما يكون على هذا الشكل الدائري أو الأسطواني، لكن بمجرد تغيّر هذا الشكل، ينفجر، هذا الشيء سينهار مثل علبة صفيح".