مجلس الأمة الكويتي يعقد أولى جلساته بحضور ولي العهد ورئيس الحكومة

وكانت الحكومة الكويتية الجديدة قد أدت أمس الإثنين، اليمين الدستورية، أمام نائب الأمير ولي العهد، الذي دعا الحكومة الجديدة إلى تطبيق القانون على الجميع بكل عدلٍ ومساواة، وترسيخ مبدأ النزاهة والشفافية والإسراع في تنفيذ الملفات ذات الأولوية للقيادة السياسية وشعب الكويت.