ترجيح مقتل 6 أشخاص وتعليق عمليات الإنقاذ.. تطورات حادث "جسر بالتيمور"

رجّحت السلطات الأمريكية، مقتل 6 أشخاص؛ إثر انهيار جزء من جسر فرانسيس سكوت كي في بالتيمور، بعد اصطدام سفينة ضخمة به يوم الثلاثاء؛ مما تسبب في سقوط عدد من السيارات في الماء.