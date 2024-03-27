ترجيح مقتل 6 أشخاص وتعليق عمليات الإنقاذ.. تطورات حادث "جسر بالتيمور"

رجّحت السلطات الأمريكية، مقتل 6 أشخاص؛ إثر انهيار جزء من جسر فرانسيس سكوت كي في بالتيمور، بعد اصطدام سفينة ضخمة به يوم الثلاثاء؛ مما تسبب في سقوط عدد من السيارات في الماء.
وقال ويس مور، حاكم ولاية ماريلاند وفق "سكاي نيوز عربية": إن طاقم السفينة أرسل نداء استغاثة قبل لحظات من تحطم الجسر؛ مما مكّن السلطات من الحد من حركة مرور المركبات على الجسر.
واصطدمت سفينة ضخمة بالجسر في الساعة 1:30 صباحًا، واشتعلت فيها النيران، قبل أن تغرق وتتسبب في سقوط عدة مركبات في المياه؛ وفقًا لمقطع مصور نُشر على موقع "إكس".
وأضاف "مور": "رغم توجه السفينة نحو الجسر بسرعة كبيرة للغاية؛ كان لدى السلطات ما يكفي من الوقت لمنع السيارات من الصعود فوق الجسر".
وقال: "هؤلاء الناس أبطال، لقد أنقذوا أرواحًا في الليلة الماضية".
وأعلن الكولونيل رولاند إل بتلر جونيور، المشرف على شرطة ولاية ماريلاند، تعليق مهمة البحث والإنقاذ وانتقالها إلى مهمة بحث وانتشال.