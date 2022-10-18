"الجائحة وانتكاسة النساء والأطفال".. "الصحة العالمية": عنف وزواج قاصرات!

وبحسب التقرير، ارتفع الجوعى بمقدار 150 مليون شخص العام الماضي مقارنة بعام 2019. وارتفع معدل سوء التغذية في أفقر البلدان من 8% في عام 2019 إلى 9.8% في عام 2021. وقالت المنظمة إن العالم لا يتجه نحو تحقيق أهداف الأمم المتحدة الرئيسية التنموية لعام 2030، التي لها أهداف واضحة تتعلق بالصحة والتغذية والتعليم، من بين ملفات أخرى؛ فيما أشارت المنظمة إلى ضرورة تحسين الرعاية الصحية الأساسية، حتى في المناطق النائية ومناطق الصراع من أجل تحقيق هذه الأهداف.