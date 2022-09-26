ارتفاع عدد وفيات الكوليرا في سوريا إلى 29 حالة.. والأمم المتحدة تُحذِّر

وعلى الرغم من أن الجفاف وهبوط الدورة الدموية هما أسوأ مضاعفات الإصابة بالكوليرا إلا أن مشكلات أخرى قد تحدث، مثل: انخفاض نسبة السكر في الدم (نقص سكر الدم). ويمكن أن تنخفض مستويات السكر (الجلوكوز)، مصدر الطاقة الأساسي بالجسم، بدرجة خطيرة؛ بسبب عدم تناوُل المرضى الطعام من شدة الإعياء. والأطفال هم الأكثر عرضة لخطر هذه المشكلة؛ إذ إنها تتسبب في حدوث نوبات مرضية، وفقدان الوعي حتى الوفاة.