أول بدر في 2023.. "قمر الذئب" الأكبر حجمًا والأكثر سطوعًا يتوسط السماء غدًا

سيبلغ أول بدر في العام الجديد ٢٠٢٣ ذروة اكتماله مساء يوم غد الجمعة 6 يناير الجاري؛ حيث سيدرك أبعد نقطة له عن الأرض في مداره، وسيبلغ القمر أقصى درجاته في الساعة 11:07 مساء بتوقيت غرينتش.
ووفقًا لجمعية أبحاث الفضاء الجامعية (USRA)؛ فإن القمر سيظهر أكبر حجمًا بنسبة 14.5% وأكثر سطوعًا بنسبة 25% في السماء، وسيكون بذلك أول بدر في العام الجديد وأول قمر مكتمل بعد الانقلاب الشتوي.
ويطلق على بدر يناير اسم "قمر الذئب"، الذي يُعتقد أنه يشير إلى حقيقة أن الذئاب تنشط عادة في هذا الوقت من العام؛ فيما يُعرف القمر الكامل التالي باسم "قمر الثلج"، والذي سيحدث يوم الأحد 5 فبراير 2023.