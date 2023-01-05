أول بدر في 2023.. "قمر الذئب" الأكبر حجمًا والأكثر سطوعًا يتوسط السماء غدًا

سيبلغ أول بدر في العام الجديد ٢٠٢٣ ذروة اكتماله مساء يوم غد الجمعة 6 يناير الجاري؛ حيث سيدرك أبعد نقطة له عن الأرض في مداره، وسيبلغ القمر أقصى درجاته في الساعة 11:07 مساء بتوقيت غرينتش.