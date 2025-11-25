بعد 12 ألف عام.. ثوران بركان "هايلي غوبي" في إثيوبيا وأعمدة رماد ترتفع لـ14 كيلومترًا

شهدت الساعات الـ48 الماضية ثوران بركان هايلي غوبي في شمال شرق إثيوبيا للمرة الأولى منذ نحو 12 ألف عام، ما تسبب في اضطرابات واسعة بحركة الطيران فوق عدة دول في غرب آسيا، مع امتداد سحب الرماد إلى اليمن وسلطنة عُمان والهند وشمال باكستان.