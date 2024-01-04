مع استمرار البحث عن ناجين.. ارتفاع عدد قتلى زلزال اليابان إلى 77 قتيلًا

ارتفع عدد قتلى الزلزال القوي الذي ضرب الساحل الغربي لليابان في أول أيام العام الجديد، إلى 77 قتيلًا على الأقل، مع استمرار البحث عن ناجين تحت المباني المنهارة؛ بينما ينتظر عشرات الآلاف من الذين تم إجلاؤهم المساعدة.