"خطأ لا يُغتفر" بـ "أولمبياد باريس".. وكوريا الجنوبية تحتج وتعبّر عن انزعاجها

أبدت كوريا الجنوبية انزعاجها بسبب تقديم وفدها الرياضي في حفل افتتاح الألعاب الأولمبية في باريس، الجمعة، على أنه وفد كوريا الشمالية، مطالبة القائمين على الحدث بتقديم ضماناتٍ لعدم تكرار هذا الخطأ.
وعند مرور القارب الذي يحمل الرياضيين الكوريين الجنوبيين في نهر السين، قدّمهم المذيع على أنهم وفد "جمهورية كوريا الشمالية".
واستخدم المذيع المقدمة نفسها عندما مر قارب الوفد الكوري الشمالي.
ونقلت "سكاي نيوز عربية"، عن بيان وزارة الرياضة والثقافة في كوريا الجنوبية، إن نائبة وزير الرياضة والثقافة جانج مي ران؛ التي كانت في باريس، طلبت لقاء رئيس اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ.
يُشار إلى أن الاسم الرسمي لكوريا الجنوبية هو "Republic of Korea" أو "جمهورية كوريا"، أما الاسم الرسمي لكوريا الشمالية فهو "Democratic People's Republic of Korea" أو "جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية".
ويضم وفد كوريا الجنوبية 143 رياضياً يتنافسون في 21 حدثاً، أما وفد كوريا الشمالية فيتألف من 16 رياضياً.