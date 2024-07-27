"خطأ لا يُغتفر" بـ "أولمبياد باريس".. وكوريا الجنوبية تحتج وتعبّر عن انزعاجها

أبدت كوريا الجنوبية انزعاجها بسبب تقديم وفدها الرياضي في حفل افتتاح الألعاب الأولمبية في باريس، الجمعة، على أنه وفد كوريا الشمالية، مطالبة القائمين على الحدث بتقديم ضماناتٍ لعدم تكرار هذا الخطأ.