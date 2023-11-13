"الزبون الجائع الغاضب".. شاهد ما فعله هذا الرجل بأشهر مطعم وجبات سريعة

ويبدو أن العاملين بالمحل تأخروا في جلب كيس البطاطس للزبون الجائع، حيث يظهر الفيديو كيف وقف في النافذة يطالب العاملين بجلب الطعام وهو يسبهم ويلقى أكواب الشراب المعدة للتوزيع، ثم يضرب ماكينة الكاشير والشاشة التي أمامها، ثم يسحب بعض أجهزة الكاشير من على الرفوف، وأخيرًا يسقط الرفوف بالكامل.