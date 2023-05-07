مقتل رجل في إطلاق نار بملهى ليلي بـ"ميامي بيتش" بولاية فلوريدا

قُتل رجل، وأُصيبت امرأتان، في إطلاق نار في وقت مبكر أمس الأحد بملهى ليلي في ميامي بيتش بولاية فلوريدا الأمريكية، حسبما ذكرت الشرطة.
وتفصيلاً، قالت شرطة ميامي بيتش في بيان صحفي إن السلطات بدأت تتلقى بلاغات عن إطلاق نار قبل الرابعة صباحًا بقليل في ملهى "غالا" الليلي بمنطقة ساوث بيتش بالمدينة.
ونقلت "أسوشيتد برس" عن ضباط الشرطة المستجيبين للبلاغات أنهم وجدوا ثلاثة أشخاص مصابين بالرصاص، على ما يبدو.
وذكرت الشرطة أنه جرى نقل رجل وامرأتين إلى مركز ميامي لعلاج الإصابات، حيث تُوفي الرجل، ويُتوقع أن تتعافى المرأتان.
ولم تعلن الشرطة أي اعتقالات، ولم تحدد هوية أي مشتبه به، أو الدافع وراء الحادث.
وخلال الأشهر الأخيرة شهدت ميامي بيتش مجموعة من حوادث إطلاق النار في عطلات الأسبوع.