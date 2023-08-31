يحتاج "بايدن" و"ماكرون" رؤية ذلك.. أموال بالجملة في منزل رئيس الغابون المخلوع!

وكتبت إحدى الناشطات "عبر منصة "إكس" -"تويتر" سابقًا"- تعليقًا على الفيديو: "يحتاج الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس الفرنسي ماكرون إلى رؤية ذلك. عشرات الملايين من العملات التي تم العثور عليها في منزل الرئيس السابق للغابون. هما يدعمان الزعيم الفاسد علي بونغو؛ بينما يجب حبسه لسرقة الشعب".