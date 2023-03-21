لن تمرّ إلا بشروطه.. شاهد ما فعله أسد برحلة سفاري أزعجت قيلولته

ويبدو أن أسدًا ولبؤة كانا في لحظة قيلولة الظهيرة على جانب الطريق، حين اقتربت سيارة سفاري وعلى متنها مجموعة من السياح، وهنا نهض الأسد غاضبًا بسبب الإزعاج، ووقف أمام السيارة، فتوقف السائق خشية هجوم ملك الغابة، وساد الهدوء الحذر المكان للحظات، قبل أن يستدير الأسد ويعود ليرقد على جانب الطريق، بينما نشاهد السيارة وهي تتحرك بهدوء شديد مغادرة البقعة الخطرة.