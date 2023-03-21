لن تمرّ إلا بشروطه.. شاهد ما فعله أسد برحلة سفاري أزعجت قيلولته
عندما تكون في رحلة سفاري لالتقاط الصور في حديقة كروجر الوطنية بجنوب إفريقيا؛ فإنك لن تمر بملك الوحوش إلا بشروطه، وأهمها الهدوء التام واحترام قيلولته.
ويقول تقرير مصور على موقع "ياهو نيوز": إن اللقطات التي نشرتها صفحة "Wildest Kruger Sightings" على فيسبوك، تُظهر أسدًا "ضخمًا" في مواجهة مثيرة مع مركبة سفاري.
ويبدو أن أسدًا ولبؤة كانا في لحظة قيلولة الظهيرة على جانب الطريق، حين اقتربت سيارة سفاري وعلى متنها مجموعة من السياح، وهنا نهض الأسد غاضبًا بسبب الإزعاج، ووقف أمام السيارة، فتوقف السائق خشية هجوم ملك الغابة، وساد الهدوء الحذر المكان للحظات، قبل أن يستدير الأسد ويعود ليرقد على جانب الطريق، بينما نشاهد السيارة وهي تتحرك بهدوء شديد مغادرة البقعة الخطرة.
ويضيف الموقع، أن ركاب السيارة على بُعد أقدام، التقطوا -بلا شك- صورًا لا تصدق قبل أن يبتعد الأسد.