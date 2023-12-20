الفيديو الذي أفزع إسرائيل: "صنعنا بأيدينا ما نحصد به رؤوسكم".. شاهد رسالة "القسام" للاحتلال

استعرض مقطع فيديو متداوَل مشاهد لعمليات تصنيع الأسلحة والذخائر من داخل معامل ومصانع كتائب عز الدين القسام، وتدريبات العناصر المقاتلة، وتمرُّنهم على الرماية والقنص.
ويظهر في المقطع الذي نشرته "القسام"، الذراع العسكرية لحركة "حماس"، ما يجري خلف الكواليس من عمليات تصنيع وتجميع بندقية "الغول"، التي اكتسبت شهرة واسعة في المعارك الدائرة في غزة، وتلقيمها بالرصاص والبارود المصنع محليًّا، إضافة إلى مشاهد لتدرُّب العناصر المقاتلة على تلك الأسلحة.
وتعد بندقية "الغول" أحد الأسلحة محلية الصنع التي تستخدمها "القسام" في الحرب الدائرة.
وتتوافر "الغول" على بعض المميزات، منها قدرتها على بلوغ مدى نحو كيلومترين، كما تستخدم قذائف من عيار 14.5 ملم، كما أنها واحدة من أطول بنادق القنص في العالم.
ووجَّه المقطع رسالة إلى دولة الاحتلال بعنوان "صنعنا بأيدينا ما نحصد به رؤوسكم"، في إشارة إلى استمرار استخدام تلك الأسلحة ضد قوات الاحتلال المتوغلة في قطاع غزة.
وكانت "القسام" قد أعلنت أن مقاتلي الحركة تمكنوا خلال الـ72 ساعة الأخيرة من تدمير 41 آلية عسكرية كليًّا أو جزئيًّا.
يُشار إلى ارتفاع عدد قتلى الجيش الإسرائيلي إلى نحو 139 قتيلاً منذ بداية العملية البرية الإسرائيلية في قطاع غزة يوم 27 أكتوبر الماضي، فيما وصل عدد قتلاهم إلى أكثر من 465 قتيلاً منذ بدء عملية طوفان الأقصى في السابع من الشهر نفسه، وذلك وفقًا للأرقام الإسرائيلية المعلنة، التي يرجح محللون أن تكون أكثر من ذلك.