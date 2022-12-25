60 % من الأمريكيين حذَّروا منها.. حصيلة وفيات العاصفة الثلجية ترتفع إلى 24

ارتفع عدد الوفيات من جراء العاصفة الثلجية، التي تضرب مناطق في الولايات المتحدة، إلى 24 اليوم الأحد، مع تأكيد وفاة أربعة أشخاص ليلاً في بافالو بولاية نيويورك، بحسب ما ذكرت "أسوشيتد برس".