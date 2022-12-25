60 % من الأمريكيين حذَّروا منها.. حصيلة وفيات العاصفة الثلجية ترتفع إلى 24

ارتفع عدد الوفيات من جراء العاصفة الثلجية، التي تضرب مناطق في الولايات المتحدة، إلى 24 اليوم الأحد، مع تأكيد وفاة أربعة أشخاص ليلاً في بافالو بولاية نيويورك، بحسب ما ذكرت "أسوشيتد برس".
ولا يزال ملايين السكان في مواجهة حالة من البرد القارس، استمرت طوال الليل، وفي الصباح الباكر، مع تساقُط الثلوج بكثافة، وانقطاع التيار الكهربائي عن مئات الآلاف من المنازل والشركات.
ونشرت كاثي هوشول، حاكمة نيويورك، الحرس الوطني في مقاطعة آيري، خاصة مدينة بافالو في شمال شرق الولاية، المنطقة المتأثرة بالعاصفة بشدة.
وفي عموم البلاد أُلغيت نحو 1346 رحلة محلية ودولية، بدءًا من صباح اليوم.
وأفادت خدمة الأرصاد الجوية الوطنية الأمريكية بأن نحو 60 في المئة من سكان الولايات المتحدة تم تحذيرهم من العاصفة.
وتوقعت الخدمة أن تستمر العاصفة خلال عطلة نهاية الأسبوع، قبل أن تعود درجات الحرارة إلى معدلاتها الموسمية الطبيعية بحلول منتصف الأسبوع المقبل.