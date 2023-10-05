فيديو مرعب.. شاهد ما تسببت به بطارية شحن دراجة كهربائية

وعلى الفور قامت وحدة إطفاء وإنقاذ نيو ساوث ويلز، بإرسال ست سيارات و22 من رجال الإطفاء، الذين قاموا بإخلاء 70 شخصًا كانوا في المبنى، وتمكنوا من إطفاء الحريق في النهاية.