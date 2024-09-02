انتحل صفة وزير على "فيسبوك".. تعرّف على عقوبة شاب مصري أمام المحكمة

غرمت محكمة الجنح الاقتصادية في مصر، شابًا متهمًا بانتحال صفة وزير البترول 100 ألف جنيه، وذلك لإنشاء المتهم حسابًا على موقع "فيسبوك" يحمل اسم وزير البترول الحالي المهندس كريم بدوى، مستغلًا تشابه الأسماء.
وحسب صحيفة "الدستور" المصرية، كانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على شاب يدعى "ك. ر" بتهمة انتحال صفة وزير البترول، وذلك لإنشائه حسابًا على موقع "فيسبوك"، يحمل اسم وصورة وزير البترول الحالي.
وكشفت التحقيقات، عن أن الشاب المتهم بانتحال صفة وزير البترول تعمد إزعاج الوزير، وجرى تحرير محضر ضده يحمل رقم 7943 لسنة 2024 والمقيد برقم 5644 لسنة 2024 جنح شؤون اقتصادية.