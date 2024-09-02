انتحل صفة وزير على "فيسبوك".. تعرّف على عقوبة شاب مصري أمام المحكمة

غرمت محكمة الجنح الاقتصادية في مصر، شابًا متهمًا بانتحال صفة وزير البترول 100 ألف جنيه، وذلك لإنشاء المتهم حسابًا على موقع "فيسبوك" يحمل اسم وزير البترول الحالي المهندس كريم بدوى، مستغلًا تشابه الأسماء.